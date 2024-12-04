В Главном сервисном центре МВД сменят управленцев после расследования журналистов

Также МВД обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни руководства и должностных лиц ТСЦ 8041 в Киеве.

В Главном сервисном центре МВД приступили к системной перезагрузке рабочих процессов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и заявили, что ГСЦ получит новую команду управленцев.

Кроме того, согласно Приказу МВД начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения.

Также МВД обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни руководства и должностных лиц ТСЦ 8041 в г. Киеве, которые фигурировали в журналистском расследовании.

В то же время, соответствующие проверки в ближайшее время проведутся и во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра.

В МВД создали рабочую группу по усовершенствованию цифровых процессов предоставления сервисных услуг. Ее возглавил заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко.

«Первоочередная задача – устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах. В дальнейшем продолжим курс на полную цифровизацию при содействии Министерства цифровой трансформации», – отметили в МВД.

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