На самом деле это не так – глава Верховного Суда Станислав Кравченко прокомментировал, действительно ли существует требование Еврокомиссии о дополнительной проверке судей ВС

Кроме того, по словам Станислава Кравченко, Верховный Суд последовательно занимает позицию, что имеющихся инструментов проверки добродетели судей в целом и судей ВС в частности сейчас более чем достаточно.

В документах Еврокомиссии, где недавно были изложены рекомендации Украине по дальнейшим реформам, нет требований о дополнительной проверке судей Верховного Суда. Это подчеркнул, отвечая на вопрос «Судебно-юридической газеты», председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в интервью.

«На самом деле это не так. В отчете Европейской комиссии в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 отмечается: «Для усиления подотчетности судебной власти и повышения доверия к ней со стороны общественности Украина должна принять изменения в законодательство, пересмотрев систему декларирования добродетели. Обновленная система должна включать временную, но содержательную процедуру проверки судей высших судов с привлечением независимых экспертов».

Также в отчете говорится о «использовании усовершенствованных деклараций добродетели и проверок ВККС, проверок имущественных деклараций и мониторинга образа жизни НАПК, а также усовершенствованного отбора судей Верховного Суда на основе новой законодательной базы и единых критериев оценки добродетели судей, утвержденных ВСП.

Как видите, таких формулировок здесь нет. В общем, речь идет об усилении добродетели и преодолении коррупционных рисков, что, конечно, не является той проверкой, о которой говорят некоторые лица, в значительной степени перекручивая терминологию» - отметил Станислав Кравченко.

Также, по словам Станислава Кравченко, «Верховный Суд последовательно занимает позицию, что имеющихся инструментов проверки добродетели судей в целом и судей ВС в частности сейчас более чем достаточно».

«Это и имущественные декларации, и декларации добродетели, и мониторинг образа жизни судей, и другие возможности, предусмотренные в рамках дисциплинарных процедур. Сложно представить, какие новые инструменты были бы эффективнее, чем существующие сейчас. Поэтому вопрос скорее в том, как эффективно использовать уже имеющиеся инструменты» - отметил он, отвечая на вопросы об упоминании в проекте Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года опции проверки добродетели судей Верховного Суда.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в интервью «Судебно-юридической газете» сообщала, что «в проекте Стратегии деятельности Верховного Суда посвящено отдельное подразделение, в то же время вопрос «переаттестации» судей Верховного Суда отдельно не выделен, но речь идет о проверке их добродетели и состояния на основаниях и в порядке, установленном законом». Кроме того, в настоящее время в ВС имеется значительное количество вакансий, а значит, возникает вопрос отбора судей. Учитывая это, в Стратегии предусмотрены вопросы усовершенствования квалификационных требований к кандидатам на должность судьи Верховного Суда и конкурсных процедур.

Как отметил Станислав Кравченко, «требования к судьям ВС на сегодняшний день определены Конституцией и законами Украины. Думаю, что речь идет об изменении не самих квалификационных требований, а лишь процедуры их проверки».

«Мы видим, что текущий конкурс в апелляционные суды уже в определенной степени отличается от конкурсов в Верховный Суд, которые проводились в 2016 и 2018-2019 годах. Речь идет, в частности, о тестировании на когнитивные способности и знания истории украинской государственности и, очевидно, такие же требования будут и к потенциальным кандидатам на должности судей Верховного Суда.

Относительно транспарентности конкурсных процедур мы все понимаем важность этого процесса. Поэтому необходимо совместно наработать такой формат проведения нового конкурса, который удовлетворил бы всех и снял все возможные сомнения относительно тех кандидатур, которые в конечном итоге станут его победителями» - подчеркнул председатель ВС.

Кроме того, Станислав Кравченко отметил, что нет необходимости в пересмотре структуры Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

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