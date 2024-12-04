Украина готовит юридическую реакцию на события в Грузии – Владимир Зеленский

Президент поручил подготовить соответствующие санкционные решения.

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Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, по поводу российских намерений на ближайшее время и по ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства.

Кроме того, Буданов доложил о ситуации в Грузии.

«И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона – как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа», - отметил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина готовит юридическую реакцию и работает с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям.

Президент поручил подготовить соответствующие санкционные решения.

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