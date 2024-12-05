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Принятие закона о том, чтобы украинцы за границей дистанционно платили штрафы от ТЦК в Резерв+ станет сервисным шагом – Катерина Черногоренко

07:55, 5 декабря 2024
По словам заместителя министра обороны Черногоренко, дистанционная уплата штрафов в Резерв+ каждым украинцем и украинкой за рубежом, нарушившими военный учет, станет значительным сервисным шагом.
Принятие закона о том, чтобы украинцы за границей дистанционно платили штрафы от ТЦК в Резерв+ станет сервисным шагом – Катерина Черногоренко
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Для того, чтобы каждый украинец или украинка, нарушившие правила военного учета, но при этом находящиеся за границей, могли удобно оплатить штраф от ТЦК в Резерв+, нужно принять законопроект 12093, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Об этом во время заседания парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Так, по ее словам, законопроект 12093 касается того, что каждый гражданин или гражданка могут в Резерв+ оплатить штраф в два клика.

«Мы хотим запустить этот функционал прямо в приложении, чтобы люди физически не ходили в ТЦК, особенно если они находятся в иностранных странах, чтобы они могли это сделать из любой удобной точки мира. И кроме того, если человек это делает инициативным и добровольным образом, то он платит только 50% штрафа», - объяснила заместитель министра.

«Это не новелла. Сейчас мы так живем в рамках «нарушения правил дорожного движения». Мы с коллегами из МИД проконсультировались, и хотим, что если законопроект 12093 будет поддержан в первом и втором чтении, то мы реализуем это в Резерв+ и это будет еще более сервисно» - пояснила Катерина Черногоренко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12093 предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Авторами проекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его руководителя Сергея Ионушаса.

Как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

За неуточнение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить, – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера. То есть 8500 грн.

Такие нарушители смогут самостоятельно инициировать процесс рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста. То есть через Резерв+.

25 октября Комитет Сергея Ионушаса рекомендовал принять законопроект за основу, но проект пока не рассматривался.

Кроме того, по словам Катерины Черногоренко, хотя в настоящее время действует постановление Кабмина 932, разрешающее дистанционную постановку на учет мужчин за рубежом, не достигших призывного возраста, впрочем, под действие этого эксперимента не попали украинцы, потенциально нарушившие правила военного учета.

Она указала, что цифровая команда Минобороны «ожидает от Генерального штаба, что делать украинцам, выехавшим за границу и имеющим нарушение правил учета».

Очевидно, возможность дистанционно оплатить штрафы через Резерв+ также позволит парням 18-25 лет проще получить свои документы в паспортных сервисах, а всем остальным находящимся за рубежом украинцам – избежать полной блокировки счетов и ареста имущества.

Сейчас в электронном формате нет услуги «оплатить штраф от ТЦК», однако уже вскоре она может появиться в Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

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штраф / штрафы ТЦК Минобороны Резерв+ воинский учет

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