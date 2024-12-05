Прийняття закону про те, щоб українці за кордоном дистанційно платили штрафи від ТЦК у Резерв+ стане сервісним кроком – Катерина Черногоренко

За словами заступниці міністра оборони Черногоренко, дистанційна сплата штрафів у Резерв+ кожним українцем та українкою за кордоном, які порушили військовий облік, стане значним сервісним кроком.

Для того, щоб кожен українець чи українка, які порушили правила військового обліку, але при цьому знаходяться за кордоном, могли зручно оплатити штраф від ТЦК у Резерв+, потрібно прийняти законопроект 12093, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Про це під час засідання парламентського Комітету з питань молоді та спорту розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, за її словами, законопроект 12093 стосується того, що «кожний громадянин або громадянка можуть у Резерв+ оплатити штраф в «два кліки».

«Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу» - пояснила заступниця міністра.

«Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення «правил дорожнього руху». Ми з колегами з МЗС проконсультувалися, і хочемо, що якщо законопроект 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в Резерв+ і це буде ще більш сервісно» - пояснила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 12093 пропонується дати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Авторами проекту виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом.

Як вказує комітет, упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації.

За неуточнення передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Як зазначають народні обранці, ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру. Тобто, 8500 грн.

Такі порушники зможуть самостійно ініціювати стосовно себе процес розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста. Тобто, через Резерв+.

25 жовтня Комітет Сергія Іонушаса рекомендував прийняти законопроект за основу, але проект наразі не розглядався.

Крім того, за словами Катерини Черногоренко, хоча наразі діє постанова Кабміну 932, яка дозволяє дистанційну постановку на облік чоловіків за кордоном, які не досягли призовного віку, втім, під дію цього експерименту не потрапили українці, які потенційно порушили правила військового обліку.

Вона вказала, що цифрова команда Міноборони «чекає від Генерального штабу, що робити українцям, які виїхали за кордон, і у яких є порушення правил обліку».

Вочевидь, можливість дистанційно сплатити штрафи через Резерв+ також дозволить хлопцям 18-25 років простіше отримати свої документи у паспортних сервісах, а всім іншим українцям, що знаходяться за кордоном – уникнути повного блокування рахунків та арешту майна.

Наразі в електронному форматі немає послуги «сплатити штраф від ТЦК», однак вже незабаром вона може з'явитися в застосунку Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

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