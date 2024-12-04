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Олаф Шольц заявив, що українців треба заохочувати працювати або повертатися додому

20:02, 4 грудня 2024
За його словами, багато хто перебуває у Німеччині вже так довго, що пора починати працювати.
Олаф Шольц заявив, що українців треба заохочувати працювати або повертатися додому
Джерело фото: АР
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися додому. Про це він сказав під час урядових слухань у Бундестазі, пише «Європейська правда».

За його словами, Німеччина повинна забезпечити, щоб якомога більше українців та інших біженців шукали роботу після вивчення мови та інших заходів. Попередніх успіхів із «стимулюванням зайнятості», які уряд запровадив з цією метою, за словами Шольца, недостатньо.

«Занадто багато з них перебувають тут вже так довго, що їм пора починати працювати», – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини водночас зазначив, що він «дуже докладно» говорив з про це з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку», – розповів Шольц, давши зрозуміти, що підтримує таку ініціативу.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися.

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Німеччина Олаф Шольц

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