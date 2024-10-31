Президент Зеленський вважає, що значна частина українців повернеться, коли виплати за кордоном зникнуть

Володимир Зеленський назвав скасування соціальних виплат і підтримки умовою, за якої українці повертатимуться додому.

Джерело фото: president.gov.ua

Значна частина українців повернеться додому з-за кордону, адже існуючі виплати та соцпідтримка закінчиться. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із керівниками територіальних громад і районів Закарпатської області.

«Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі», - розповів Зеленський, якого цитує Укрінформ.

Він відзначив, що значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.

«Зникнуть не завдяки нам. Просто країни припинять їм допомагати. Щойно їхні суспільства підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати», - сказав Президент.

Він також наголосив, що є відсоток українців, які чекають завершення війни, аби повернутися.

Раніше стало відомо, що під час недавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував змінити механізм соціальної допомоги для українських біженців. Він вважає, що кошти, які Німеччина витрачає на соціальні виплати, краще направляти безпосередньо Україні.

Нагадаємо, що у Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. Про це свідчить статистика, оприлюднена Євростатом напочатку вересня.

Тим не менш, за даними станом на вересень, Німеччина залишалася країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

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