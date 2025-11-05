75% боргів закривають без стягнення: в Україні різко зросла кількість несплачених порушень ПДР

Найчастіше правила порушують водії віком від 25 до 45 років — на них припадає 64% (понад 1,28 млн боргів).

В Україні зафіксовано понад 2 мільйони несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху, що на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. Загалом із початку повномасштабної війни кількість таких боргів зросла на 43%. Про це свідчать дані аналітичного порталу Опендатабот.

За даними відкритих реєстрів, близько 1,5 мільйона справ або 75% від усіх проваджень у Реєстрі завершено формально — без фактичного стягнення коштів. Це означає, що борги залишаються «висячими» на порушниках, але не підлягають виконанню через неможливість примусового стягнення.

Переважна більшість несплачених штрафів — 92% — припадає на чоловіків (1,8 млн випадків). Жінки становлять лише 8% порушників.

Найчастіше правила порушують водії віком від 25 до 45 років — на них припадає 64% (понад 1,28 млн боргів). Водії до 25 років мають 13% штрафів (близько 252 тисяч), а порушники старші за 45 років — 23% (приблизно 469 тисяч).

Лідери за кількістю боржників:

Дніпропетровська область — 211,5 тис. (11%)

Київ — 193,7 тис. (10%)

Одеська область — 146,9 тис. (7%)

Харківська область — 125,9 тис. (6%)

Київська область — 106,3 тис. (5%)

Найменше порушень фіксують на Луганщині (13,2 тис., 0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях.

Серед боржників є й справжні «рекордсмени». Абсолютний лідер — 27-річний чоловік із Вінниччини, який має 1056 несплачених штрафів. Там же інший водій накопичив 932 борги. У Дніпропетровській області 42-річний порушник має 797 штрафів, у Рівненській — 35-річний водій із 636, а в Сумській — 28-річний із 555 штрафів.

