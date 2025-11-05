Практика судов
75% долгов закрывают без взыскания: в Украине резко выросло количество неоплаченных нарушений ПДД

20:49, 5 ноября 2025
Чаще всего правила нарушают водители в возрасте от 25 до 45 лет — на них приходится 64% (более 1,28 млн долгов).
В Украине зафиксировано более 2 миллионов неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, что на 6% больше, чем в конце 2024 года. В целом с начала полномасштабной войны количество таких долгов выросло на 43%. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Опендатабот.

Согласно данным открытых реестров, около 1,5 миллиона дел, или 75% от всех производств в Реестре, завершены формально — без фактического взыскания средств. Это означает, что долги остаются «висящими» на нарушителях, но не подлежат исполнению из-за невозможности принудительного взыскания.

Подавляющее большинство неоплаченных штрафов — 92% — приходится на мужчин (1,8 млн случаев). Женщины составляют лишь 8% нарушителей.

Чаще всего правила нарушают водители в возрасте от 25 до 45 лет — на них приходится 64% (более 1,28 млн долгов). Водители до 25 лет имеют 13% штрафов (около 252 тысяч), а нарушители старше 45 лет — 23% (примерно 469 тысяч).

Лидеры по количеству должников:

  • Днепропетровская область — 211,5 тыс. (11%)
  • Киев — 193,7 тыс. (10%)
  • Одесская область — 146,9 тыс. (7%)
  • Харьковская область — 125,9 тыс. (6%)
  • Киевская область — 106,3 тыс. (5%)

Меньше всего нарушений фиксируют в Луганской области (13,2 тыс., 0,7%), а также в Тернопольской (1,4%), Херсонской (1,8%), Черкасской (2,3%) и Черновицкой (2,4%) областях.

Среди должников есть и настоящие «рекордсмены». Абсолютный лидер — 27-летний мужчина из Винницкой области, на котором числится 1056 неоплаченных штрафов. Там же другой водитель накопил 932 долга. В Днепропетровской области 42-летний нарушитель имеет 797 штрафов, в Ровенской — 35-летний водитель с 636, а в Сумской — 28-летний с 555 штрафами.

