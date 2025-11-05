75% долгов закрывают без взыскания: в Украине резко выросло количество неоплаченных нарушений ПДД

В Украине зафиксировано более 2 миллионов неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, что на 6% больше, чем в конце 2024 года. В целом с начала полномасштабной войны количество таких долгов выросло на 43%. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Опендатабот.
Согласно данным открытых реестров, около 1,5 миллиона дел, или 75% от всех производств в Реестре, завершены формально — без фактического взыскания средств. Это означает, что долги остаются «висящими» на нарушителях, но не подлежат исполнению из-за невозможности принудительного взыскания.
Подавляющее большинство неоплаченных штрафов — 92% — приходится на мужчин (1,8 млн случаев). Женщины составляют лишь 8% нарушителей.
Чаще всего правила нарушают водители в возрасте от 25 до 45 лет — на них приходится 64% (более 1,28 млн долгов). Водители до 25 лет имеют 13% штрафов (около 252 тысяч), а нарушители старше 45 лет — 23% (примерно 469 тысяч).
Лидеры по количеству должников:
Меньше всего нарушений фиксируют в Луганской области (13,2 тыс., 0,7%), а также в Тернопольской (1,4%), Херсонской (1,8%), Черкасской (2,3%) и Черновицкой (2,4%) областях.
Среди должников есть и настоящие «рекордсмены». Абсолютный лидер — 27-летний мужчина из Винницкой области, на котором числится 1056 неоплаченных штрафов. Там же другой водитель накопил 932 долга. В Днепропетровской области 42-летний нарушитель имеет 797 штрафов, в Ровенской — 35-летний водитель с 636, а в Сумской — 28-летний с 555 штрафами.
