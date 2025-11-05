Черговий банк в Україні визнано неплатоспроможним – що буде з вкладами

Нацбанк визнав «РВС Банк» неплатоспроможним через порушення і ризикову діяльність.

Правління Нацбанку ухвалило рішення, яким АТ «РВС Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня у, тому його статус не вплине на стабільність банківського сектору України.

З даними НБУ, рішення прийнято через невиконання банком письмової вимоги щодо подання доопрацьованого Плану фінансового оздоровлення, продовження ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів, а також через відсутність дієвих заходів для покращення фінансового стану та приведення діяльності у відповідність до законодавства, зокрема нормативів НБУ, після визнання банку проблемним.

Раніше НБУ відніс АТ «РВС Банк» до категорії проблемних через:

неналежну організацію системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками;

неодноразове порушення протягом 30 днів мінімальних значень нормативів достатності капіталу;

систематичне подання недостовірної інформації та звітності для приховування реального фінансового стану.

Після визнання проблемним банк продовжував порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а керівництво та власники істотної участі не вжили заходів для запобігання неплатоспроможності.

В НБУ зазначили, що кожен вкладник АТ «РВС Банк» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на кінець дня, що передує початку виведення банку з ринку, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Станом на 21 жовтня 2025 року можлива сума виплат вкладникам становить 456 млн гривень.

