Очередной банк в Украине признан неплатежеспособным – что будет с вкладами

20:34, 5 ноября 2025
Нацбанк признал «РВС Банк» неплатежеспособным из-за нарушений и рисковой деятельности.
Правление Нацбанка приняло решение, которым АО «РВС Банк» отнесено к категории неплатежеспособных. Доля банка составляла 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября, поэтому его статус не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

По данным НБУ, решение принято из-за невыполнения банком письменного требования о представлении доработанного Плана финансового оздоровления, продолжения рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов, а также из-за отсутствия действенных мер по улучшению финансового состояния и приведению деятельности в соответствие с законодательством, в частности нормативами НБУ, после признания банка проблемным.

Ранее НБУ отнес АО «РВС Банк» к категории проблемных из-за:

  • ненадлежащей организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками;
  • неоднократного нарушения в течение 30 дней минимальных значений нормативов достаточности капитала;
  • систематического представления недостоверной информации и отчетности для сокрытия реального финансового состояния.

После признания проблемным банк продолжал нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а руководство и владельцы существенного участия не приняли меры для предотвращения неплатежеспособности.

В НБУ отметили, что каждый вкладчик АО «РВС Банк» получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующего началу вывода банка с рынка, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». По состоянию на 21 октября 2025 года возможная сумма выплат вкладчикам составляет 456 млн гривен.

