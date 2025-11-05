Укренерго розповіло, як діятимуть графіки відключення світла 6 листопада

У четвер, 6 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії, повідомила НЕК «Укренерго».
Причиною є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Обмеження діятимуть за такими графіками:
«Укренерго» попередило, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.