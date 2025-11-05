Укренерго розповіло, як діятимуть графіки відключення світла 6 листопада

Через російські атаки на енергооб’єкти діятимуть графіки відключень і обмеження потужності.

У четвер, 6 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії, повідомила НЕК «Укренерго».

Причиною є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Обмеження діятимуть за такими графіками:

Графіки погодинних відключень : з 08:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 2 черг.

: з 08:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 2 черг. Графіки обмеження потужності: з 08:00 до 22:00 для промислових споживачів.

«Укренерго» попередило, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

