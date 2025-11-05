Укрэнерго рассказало, как будут действовать графики отключения света 6 ноября

В четверг, 6 ноября, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщила НЭК «Укрэнерго».
Причиной являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. Ограничения будут действовать по следующим графикам:
«Укрэнерго» предупредило, что время и объем ограничений могут меняться.
