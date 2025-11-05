Укрэнерго рассказало, как будут действовать графики отключения света 6 ноября

В связи с российскими атаками на энергообъекты будут действовать графики отключений и ограничения мощности.

В четверг, 6 ноября, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщила НЭК «Укрэнерго».

Причиной являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. Ограничения будут действовать по следующим графикам:

Графики почасовых отключений: с 08:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности: с 08:00 до 22:00 для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» предупредило, что время и объем ограничений могут меняться.

