Уряд затвердив програму «Зимової підтримки» – Свириденко пояснила, хто отримає по 6500 гривень

Допомогу отримають діти-сироти, ВПО, пенсіонери та люди з інвалідністю.

Кабмін затвердив програму «Зимова підтримка», яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян.

«Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери», – зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Кошти можна буде витратити на ліки, одяг та взуття. Очікується, що програма охопить понад 660 тисяч осіб.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці зможуть подати заявку на «зимову підтримку» з 15 листопада.

