Уряд затвердив програму «Зимової підтримки» – Свириденко пояснила, хто отримає по 6500 гривень

20:21, 5 листопада 2025
Допомогу отримають діти-сироти, ВПО, пенсіонери та люди з інвалідністю.
Кабмін затвердив програму «Зимова підтримка», яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян.

«Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери», – зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Кошти можна буде витратити на ліки, одяг та взуття. Очікується, що програма охопить понад 660 тисяч осіб.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці зможуть подати заявку на «зимову підтримку» з 15 листопада.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

