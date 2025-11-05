Правительство утвердило программу «Зимней поддержки» – Свириденко объяснила, кто получит по 6500 гривен

Помощь получат дети-сироты, ВПЛ, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Кабмин утвердил программу «Зимняя поддержка», которая предусматривает выплату единовременного денежного пособия в размере 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан.

«Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры», – отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Средства можно будет потратить на лекарства, одежду и обувь. Ожидается, что программа охватит более 660 тысяч человек.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы смогут подать заявку на «зимнюю поддержку» с 15 ноября.

