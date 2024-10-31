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Президент Зеленский считает, что значительная часть украинцев вернется, когда выплаты за границей исчезнут

12:43, 31 октября 2024
Владимир Зеленский назвал отмену социальных выплат и поддержки условием, при котором украинцы будут возвращаться домой.
Президент Зеленский считает, что значительная часть украинцев вернется, когда выплаты за границей исчезнут
Источник фото: president.gov.ua
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Значительная часть украинцев вернется из-за границы домой, ведь существующие выплаты и соцподдержка закончится. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатской области.

«Не всех украинцев очень рады видеть за границей. Это не часть плана вернуть украинцев, но есть факты. Соответствующие страны и их лидеры хотят, чтобы остались те украинцы, которые там работают. В то же время они ищут способы, как заставить вернуться в Украину не работающих украинцев. Это тоже факт. К примеру, в Германии сегодня более 1,1 млн украинцев, из них минимум 300 тысяч нигде не работают, даже не делают попыток трудоустроиться. Таких людей много по всей Европе», - рассказал Зеленский, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что значительная часть этих людей вернется, потому что социальные выплаты и поддержка, которая есть за границей, исчезнут.

«Исчезнут не благодаря нам. Просто страны прекратят им помогать. Как только их общества поддержат решение, что не нужно платить украинцам, в этот момент страны сделают все, чтобы полностью остановить выплаты», - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что есть процент украинцев, ожидающих завершения войны, чтобы вернуться.

Ранее стало известно, что во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить механизм социальной помощи для украинских беженцев. Он считает, что средства, которые Германия тратит на социальные выплаты, лучше направлять непосредственно Украине.

Напомним, что в Германии резко уменьшилось количество украинцев, которые находятся под временной защитой в стране. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Евростатом в начале сентября.

Тем не менее, по данным по состоянию на сентябрь, Германия оставалась страной ЕС, принявшей наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины на конец июля 2024 года – 1 110 600 человек. На втором месте – Польша (976 205), на третьем – Чехия (369 610).

 

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Германия ЕС беженец Владимир Зеленский

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