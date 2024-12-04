Олаф Шольц заявил, что украинцев нужно поощрять работать либо возвращаться домой

По его словам, многие находятся в Германии уже так долго, что пора начинать работать.

Источник фото: АР

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться домой. Об этом он сказал во время правительственных слушаний в Бундестаге, пишет «Европейская правда».

По его словам, Германия должна обеспечить, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу после изучения языка и других мер. Предыдущих успехов со «стимулированием занятости», которые правительство ввело с этой целью, по словам Шольца, недостаточно.

«Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать», - сказал Шольц.

Канцлер Германии в то же время отметил, что он «очень подробно» говорил об этом с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении», - рассказал Шольц, дав понять, что поддерживает такую ​​инициативу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Германии сегодня более 1,1 млн украинцев, из них минимум 300 тысяч нигде не работают, даже не делают попыток трудоустроиться.

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