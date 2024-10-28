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Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные

13:10, 28 октября 2024
Как указывают депутаты, в течение 2024 года около 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные, поэтому скидка для уплаты штрафа 50% может простимулировать их выполнить свой долг.
Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные
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Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект 12093, которым предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Авторами проекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его председателя Сергея Ионушаса. 25 октября этот комитет рекомендовал принять законопроект за основу.

Итак, как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

«А значит, сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране» - пишут депутаты в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить, – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн.) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения. через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (т.е. через Резерв+).

«Так как предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме того, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от размера наложенного административного взыскания» - отмечают депутаты в пояснениях.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что ни одна из предложенных ему моделей экономического бронирования не является справедливой.

Следовательно, законопроектом предлагается дополнить КУоАП новой статьей 279-9, которой предоставить возможность лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП, подать заявление в ТЦК, в котором самостоятельно сообщить о факте совершения указанного правонарушения и предоставления согласия на рассмотрение дела при его отсутствии.

Также предлагается дополнить КУоАП новой статьей 300-3, которой предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в порядке, предусмотренном статьей 279-9 КУоАП, в течение 10 календарных дней со дня вступления постановления ТЦК в законную силу, добровольно оплатить 50% размера штрафа.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорения ареста счетов уклонистов.

Автор: Наталья Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект штраф / штрафы ТЦК

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