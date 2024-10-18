Пока все варианты экономического бронирования, которые мне показали, несправедливы, — Владимир Зеленский

Справедливых предложений правительства об экономическом бронировании пока нет, отметил Президент.

Справедливых предложений правительства об экономическом бронировании пока нет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что критерием бронирования не может быть профессия.

По словам Главы государства, если экономическое бронирование и применять, то оно должно быть справедливым. Найти такую ​​справедливость – задачи Минэкономики и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Те модели, которые они показывали мне, не совсем справедливы. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Остальные должны быть критерии. Критерием должна быть не профессия», – подчеркнул Президент в эфире телемарафона.

При этом он уточнил, что в Украине уже определили список профессий, от которых зависит работа критической инфраструктуры и без которых не может выжить войско. Но другие профессии – это сложный вопрос, поскольку нелегко найти для этого баланс.

«Военные опасаются, что будет недостаточно сил. Бизнес ставится иначе... Поэтому мне кажется, что здесь пока баланса нет - нельзя просто шашкой махать», - добавил Владимир Зеленский.

Ранее Федор Вениславский ответил, поддерживают ли в Верховной Раде идею экономического бронирования.

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