Практика судів
  1. В Україні

Поки всі варіанти економічного бронювання, які мені показали, несправедливі, — Володимир Зеленський

19:08, 18 жовтня 2024
Справедливих пропозицій уряду про економічне бронювання поки що немає, зазначив Президент.
Поки всі варіанти економічного бронювання, які мені показали, несправедливі, — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Справедливих пропозицій уряду про економічне бронювання поки що немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та наголосив, що критерієм для бронювання не може бути професія.

За словами Глави держави, якщо економічне бронювання і застосовувати, то воно має бути справедливим. Знайти таку справедливість - завдання Мінекономіки та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Ті моделі, які вони показували мені, вони не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші мають бути критерії. Критерієм має бути не професія», - підкреслив Президент в ефірі телемарафону.

При цьому він уточнив, що в Україні вже визначили перелік професій, від яких залежить робота критичної інфраструктури та без яких не може вижити військо. Але інші професії - це складне питання, оскільки нелегко знайти для цього баланс.

«Військові побоюються, що буде недостатньо сил. Бізнес ставиться інакше... Тому мені здається, тут поки що балансу немає - не можна просто шашкою махати», - додав Володимир Зеленський.

Раніше Федір Веніславський відповів, чи підтримують у Верховній Раді ідею економічного бронювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розпочалося тестування кандидатів в апеляційні адміністративні суди – результати 18 жовтня

У перший день 5 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 5 не з’явилися.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня

703 кандидати успішно склали іспит, 62 – не набрали прохідний бал, а 55 не з’явилися.

У парламенті зареєстрували законопроект щодо розширення підстав на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації

Народні депутати пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби.

Податкова служба пропонує розширити обсяг даних, які містять банківську таємницю, і які банки будуть зобов’язані надавати на запит податкової

Державна податкова служба розробила законопроект щодо отримання інформації про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок.

Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності