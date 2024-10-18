Поки всі варіанти економічного бронювання, які мені показали, несправедливі, — Володимир Зеленський

Справедливих пропозицій уряду про економічне бронювання поки що немає, зазначив Президент.

Справедливих пропозицій уряду про економічне бронювання поки що немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та наголосив, що критерієм для бронювання не може бути професія.

За словами Глави держави, якщо економічне бронювання і застосовувати, то воно має бути справедливим. Знайти таку справедливість - завдання Мінекономіки та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Ті моделі, які вони показували мені, вони не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші мають бути критерії. Критерієм має бути не професія», - підкреслив Президент в ефірі телемарафону.

При цьому він уточнив, що в Україні вже визначили перелік професій, від яких залежить робота критичної інфраструктури та без яких не може вижити військо. Але інші професії - це складне питання, оскільки нелегко знайти для цього баланс.

«Військові побоюються, що буде недостатньо сил. Бізнес ставиться інакше... Тому мені здається, тут поки що балансу немає - не можна просто шашкою махати», - додав Володимир Зеленський.

Раніше Федір Веніславський відповів, чи підтримують у Верховній Раді ідею економічного бронювання.

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