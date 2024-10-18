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Началось тестирование кандидатов в апелляционные административные суды – результаты 18 октября

19:03, 18 октября 2024
В первый день 5 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 5 не явились.
Началось тестирование кандидатов в апелляционные административные суды – результаты 18 октября
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты тринадцатого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

18 октября тестирование составляла первая группа кандидатов, претендующих на должности судей апелляционных судов по административной специализации.

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 5 претендентов на должности судей апелляционных судов по административной специализации 18 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 5 кандидатов не явились на тестирование.

Вместе с тем, 2 кандидата набрали максимально возможные 150 баллов.

С результатами тестирования за 18 октября по административной специализации можно ознакомиться ниже:

С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами четвертого дня тестирования (7 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами пятого дня тестирования (8 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами шестого дня тестирования (9 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами седьмого дня тестирования (10 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами восьмого дня тестирования (11 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами девятого дня тестирования (14 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами десятого дня тестирования (15 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами одиннадцатого дня тестирования (16 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами двенадцатого дня тестирования (17 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами тринадцатого дня тестирования (18 октября) по уголовной специализации можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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