Владимир Зеленский высказался о возможности мобилизации с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможности снижения мобилизационного возраста до 18 лет.
Глава государства отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.
Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшенный возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», – подчеркнул Владимир Зеленский в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что планов по мобилизации 18-летних на сегодняшний день нет.
Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США давят на Президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.
Комбриг Нацгвардии считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 21 года.
Кроме того, в Сухопутных войсках допустили снижение мобилизационного возраста.
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