Владимир Зеленский высказался о возможности мобилизации с 18 лет

Президент подчеркнул, что планов по снижению мобилизационного возраста до 18 лет на сегодняшний день нет.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможности снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

Глава государства отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.

Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшенный возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», – подчеркнул Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что планов по мобилизации 18-летних на сегодняшний день нет.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США давят на Президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Комбриг Нацгвардии считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 21 года.

Кроме того, в Сухопутных войсках допустили снижение мобилизационного возраста.

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