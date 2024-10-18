Володимир Зеленський висловився стосовно можливості мобілізації з 18 років

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості зниження мобілізаційного віку до 18 років.
Глава держави зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.
«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – наголосив Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.
Він підкреслив, що планів щодо мобілізації 18-річних на сьогодні немає.
Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.
Також комбриг Нацгвардії вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 21 року.
Крім того, у Сухопутних військах допустили зниження мобілізаційного віку.
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