Володимир Зеленський висловився стосовно можливості мобілізації з 18 років

Президент наголосив, що планів щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років на сьогодні немає.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Глава держави зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – наголосив Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що планів щодо мобілізації 18-річних на сьогодні немає.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Також комбриг Нацгвардії вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 21 року.

Крім того, у Сухопутних військах допустили зниження мобілізаційного віку.

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