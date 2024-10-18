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У Сухопутних військах допустили зниження мобілізаційного віку

17:18, 18 жовтня 2024
У разі, якщо зниження мобілізаційного віку буде питанням порядку денного, «доведеться дуже різко мобілізовувати громадян», які під нього підпадають.
У Сухопутних військах допустили зниження мобілізаційного віку
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В Україні можуть розглянути можливість зниження мобілізаційного віку за умови браку ресурсів для оборони. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає Еспресо.

Він наголосив, що в такому випадку доведеться «дуже різко мобілізовувати громадян, які потрапляють під зниження мобілізаційного віку».

«Якщо ми опинимось в ситуації, коли нам дійсно не буде звідки черпати додатковий ресурс для оборони нашої країни, то зниження мобілізаційного віку цілком реальний сценарій розвитку подій. Ми говоримо про це, якщо в країні не існуватиме лазівок уникнути мобілізації. Тоді дійсно зниження мобілізаційного віку буде питанням порядку денного. Нам доведеться дуже різко мобілізовувати громадян, які потрапляють під зниження мобілізаційного віку. Хочу нагадати, що в Україні мобілізаційний вік становить від 18 років. Тут дискусій просто не може бути. Тобто, якщо законодавство не даватиме лазівок, щоб уникнути мобілізації, а буде концентрувати та мотивувати громадян захищати свою країну, то питання зниження мобілізаційного віку можливо й не буде розглядатись», - пояснив Тимочко.

За його словами, питання здобуття вищої освіти чоловіками від 25 років має бути врегульоване законодавчо, щоб позбавити таких громадян законних підстав уникнути військової служби.

«Я розумію, коли відбувається бронювання на військові обʼєкти. Втім, бронювати футболістів, циркачів та людей інших подібних професій в умовах війни не повинно бути. Нам потрібно обороняти країну. Я розумію, що молодь має навчатись та здобувати освіту, але точно не чоловіки віком від 25 років. Вони мали шанс здобути вищу освіту. Тому, можливо, зараз важливо скористатись шансом захистити свою країну», - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Також комбриг Нацгвардії вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 21 року.

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