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В Сухопутных войсках допустили снижение мобилизационного возраста

17:18, 18 октября 2024
В случае, если снижение мобилизационного возраста будет вопросом повестки дня, «придется очень резко мобилизовывать подпадающих под него граждан».
В Сухопутных войсках допустили снижение мобилизационного возраста
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В Украине могут рассмотреть возможность снижения мобилизационного возраста при нехватке ресурсов для обороны. Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает Эспрессо.

Он подчеркнул, что в таком случае придется «очень резко мобилизовывать граждан, которые попадают под снижение мобилизационного возраста».

«Если мы окажемся в ситуации, когда нам действительно не будет откуда черпать дополнительный ресурс для обороны нашей страны, то снижение мобилизационного возраста – вполне реальный сценарий развития событий. Мы говорим об этом, если в стране не будет лазейок избежать мобилизации. Тогда действительно снижение мобилизационного возраста будет вопросом повестки дня. Нам придется очень резко мобилизовывать граждан, попадающих под понижение мобилизационного возраста. Хочу напомнить, что в Украине возраст мобилизации составляет от 18 лет. Здесь дискуссий просто не может быть. То есть, если законодательство не будет давать лазейки, чтобы избежать мобилизации, а будет концентрировать и мотивировать граждан защищать свою страну, то вопрос снижения мобилизационного возраста возможно и не будет рассматриваться», - пояснил Тимочко.

По его словам, вопрос получения высшего образования мужчинами от 25 лет должен быть урегулирован законодательно, чтобы лишить таких граждан законных оснований избежать военной службы.

«Я понимаю, когда происходит бронирование на военные объекты. Впрочем, бронировать футболистов, циркачей и людей других подобных профессий в условиях войны не должно быть. Нам нужно защищать страну. Я понимаю, что молодежь должна учиться и получать образование, но точно не мужчины от 25 лет. Они имели шанс получить высшее образование. Поэтому, возможно, сейчас важно воспользоваться шансом защитить свою страну», – добавил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США давят на Президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Комбриг Нацгвардии считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 21 года.

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