Во Львове военного офицера задержали за попытку продать «инвалидность» коллеге за $10 тысяч

Львовский офицер задержан с поличным во время получения взятки за «услуги».

Источник фото: spzr.gp.gov.ua

Во Львове правоохранители разоблачили командира взвода одной из воинских частей, который за 10 тысяч долларов предлагал помочь коллеге оформить инвалидность и снять с воинского учета. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Согласно данным следствия, 31-летний старший лейтенант пытался получить деньги за «помощь» в получении положительного решения военно-врачебной комиссии для увольнения со службы. Офицера задержали с поличным во время получения первой части взятки - 2 тысяч долларов.

Командиру взвода объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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