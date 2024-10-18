Украина получит от Финляндии новый пакет помощи с энергооборудованием

Финляндия передает Украине очередную партию энергетического оборудования для восстановления инфраструктуры.

Источник фото: Telegram / Денис Шмыгаль

Финляндия передаст Украине новый пакет помощи, который будет включать энергооборудование. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль после встречи с финским коллегой Петтери Орпо в Хельсинки.

«Сотрудничество в энергетическом секторе также особенно важно. Финляндия предоставит новый пакет помощи, куда войдет различное энергооборудование», - отметил Шмыгаль.

Украина уже получила от Финляндии 200 трансформаторов, 500 генераторов и 8 тысяч единиц сопутствующего энергетического оборудования. Также Финляндия выделила 5 миллионов евро на повышение энергоэффективности украинских школ, детсадов и больниц.

Во время встречи стороны обсудили текущие критические потребности энергетического сектора Украины.

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