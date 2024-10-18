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Синоптики ответили, когда в Украине ожидать массовых осадков, в частности, снег

17:10, 18 октября 2024
Когда можно ожидать снеговую погоду в разных регионах Украины.
Синоптики ответили, когда в Украине ожидать массовых осадков, в частности, снег
Источник фото: Ian Keefe / Unsplash
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До конца октября в Украине не будет наблюдаться массовых осадков, таких как снег. Но в первых числах ноября может образоваться циклон, который принесет дождь, иногда с мокрым снегом. Как пишет Укринформ, об этом заявила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, отвечая на вопрос, когда можно ожидать снеговую погоду в разных регионах Украины, не только в Карпатах.

«Если говорить о таком снеге, чтобы удерживался продолжительный снеговой покров, в ближайшей синоптической перспективе, то там, где мы можем говорить непосредственно о каких-то практических показателях, до конца октября пока вообще у нас без осадков», - пояснила Птуха.

А как раз в первых числах ноября прогнозируется изменение синоптической ситуации.

«И там действительно может на территории Украины, по расчетам, которые есть на сегодняшний день, образоваться циклон, который уже может принести осадки по крайней мере смешанной фазы, то есть дождь, кое-где с мокрым снегом», - говорится в сообщении.

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