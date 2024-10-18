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Синоптики відповіли, коли в Україні очікувати масових опадів, зокрема, сніг

17:10, 18 жовтня 2024
Коли можна очікувати снігову погоду в різних регіонах України.
Синоптики відповіли, коли в Україні очікувати масових опадів, зокрема, сніг
Джерело фото: Ian Keefe / Unsplash
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До кінця жовтня в Україні не спостерігатиметься масових опадів, як-от сніг. Але в перших числах листопада може утворитися циклон, який принесе дощ, подекуди з мокрим снігом. Як пише Укрінформ, про це заявила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, відповідаючи на питання, коли можна очікувати снігову погоду в різних регіонах України, не тільки у Карпатах.

«Якщо говорити про такий сніг, щоб утримувався тривалий сніговий покрив, у найближчій синоптичній перспективі, то там, де ми можемо говорити безпосередньо про якісь практичні показники, до кінця жовтня поки що взагалі у нас без опадів», - пояснила Птуха.

А якраз-таки у перших числах листопада прогнозується зміна синоптичної ситуації.

«І там дійсно може на території України, за розрахунками, які є станом на сьогодні, утворитися циклон, який вже може принести опади принаймні змішаної фази, тобто дощ, подекуди з мокрим снігом», - йдеться у повідомленні.

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