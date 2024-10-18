У парламенті зареєстрували законопроект щодо розширення підстав на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації

Група народних депутатів 18 жовтня зареєструвала у Верховній Раді законопроект «щодо поновлення прав громадян України на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації» 12133. Авторами проекту виступають Олексій Гончаренко, Соломія Бобровська, Ірина Геращенко та інші.
Як вказують автори, законом про посилення мобілізації №3633-IX було скасовано багато норм щодо підстав для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану та щодо надання відстрочки військовозобов’язаним, що мало наслідком збільшення потоку звернень громадян.
Зокрема, після внесення змін до законів «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у новій редакції законів:
Проектом пропонується:
врахування права 17-річних курсантів, які достроково розірвали контракти про проходження навчання, щодо направлення їх після звільнення не у військову частину, а до відповідних ТЦК за місцем проживання для взяття на військовий облік;
передбачення права на звільнення з військової служби та надання відстрочки для тих осіб, які перебували у полоні як цивільні особи;
передбачення права на звільнення для військовослужбовців у випадку, якщо батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних.
Також законопроект передбачає право на звільнення з військової служби для виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років, незалежно від наявності чи відсутності інших осіб, які за законом зобов'язані її утримувати.
Крім того, пропонується поновити право на звільнення з військової служби у разі необхідності здійснювати догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду), що наразі є підставою для надання відстрочки.
Проект закону пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.
Вводиться нова норма, яка урівнює військовополонених та цивільних осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії та які після їх звільнення з полону були прийняті на військову службу до мобілізації та під час мобілізації з числа військовозобов’язаних громадян, у праві на звільнення з військової служби.
Автор: Наталя Мамченко
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