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У парламенті зареєстрували законопроект щодо розширення підстав на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації

16:46, 18 жовтня 2024
Народні депутати пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби.
У парламенті зареєстрували законопроект щодо розширення підстав на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації
Джерело фото: Уніан
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Група народних депутатів 18 жовтня зареєструвала у Верховній Раді законопроект «щодо поновлення прав громадян України на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації» 12133. Авторами проекту виступають Олексій Гончаренко, Соломія Бобровська, Ірина Геращенко та інші.

Як вказують автори, законом про посилення мобілізації №3633-IX було скасовано багато норм щодо підстав для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану та щодо надання відстрочки військовозобов’язаним, що мало наслідком збільшення потоку звернень громадян.

Зокрема, після внесення змін до законів «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у новій редакції законів:

  • не були враховані права 17 річних курсантів, які достроково розірвали контракти про проходження навчання;
  • питання звільнення військовослужбовців з причин виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років – їм цю підставу «навантажили» додатковим нюансом – вимогою, яка не продублювалася у підставах для надання відстрочки;
  • у нових нормах в частині тлумачення «рідних братів/сестер» зокрема, з уточнюючими поняттями «повнорідних та неповнорідних», прибрали слово «неповнорідний»;
  • не передбачили звільнення з військової служби та не надали права на відстрочку для тих осіб, які перебували у полоні як цивільні особи, чим поставили в нерівні умови цивільних полонених з військовополоненими щодо подальшого проходження військової служби;
  • виключили норму щодо зняття з військового обліку чоловіків-нерезидентів, які виїхали на постійне місце проживання за межі України, разом з тими чоловіками, які виїхали за межі України по робочій візі на 1-2 роки на заробітки, не врахувавши факту відсутності у чоловіків-нерезидентів внутрішніх паспортів, зняття з військового обліку та факту зняття з реєстрації місця проживання в Україні;
  • прибрали норму для осіб призовного віку на звільнення від призову на строкову військову службу з підстав загибелі, смерті, інвалідності рідних під час проходження військової служби або зборів;
  • прибрали з підстав для звільнення з військової служби норму про необхідність здійснювати догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду…), залишив таку норму тільки як підставу для надання відстрочки;
  • виклали норму про надання відстрочки військовозобов’язаним, які зайняті постійним доглядом за членами сім’ї другого ступеня споріднення, вужче за змістом норми про відстрочку для постійного догляду за членами сім’ї першого ступеня споріднення.

Проектом пропонується:

врахування права 17-річних курсантів, які достроково розірвали контракти про проходження навчання, щодо направлення їх після звільнення не у військову частину, а до відповідних ТЦК за місцем проживання для взяття на військовий облік;

передбачення права на звільнення з військової служби та надання відстрочки для тих осіб, які перебували у полоні як цивільні особи;

передбачення права на звільнення для військовослужбовців у випадку, якщо батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних.

Також законопроект передбачає право на звільнення з військової служби для виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років, незалежно від наявності чи відсутності інших осіб, які за законом зобов'язані її утримувати.

Крім того, пропонується поновити право на звільнення з військової служби у разі необхідності здійснювати догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду), що наразі є підставою для надання відстрочки.

Проект закону пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

Вводиться нова норма, яка урівнює військовополонених та цивільних осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії та які після їх звільнення з полону були прийняті на військову службу до мобілізації та під час мобілізації з числа військовозобов’язаних громадян, у праві на звільнення з військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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