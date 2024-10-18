В парламенте зарегистрировали законопроект о расширении оснований на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации

Группа народных депутатов 18 октября зарегистрировала в Верховной Раде законопроект «О восстановлении прав граждан Украины на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации» 12133. Авторами проекта выступают Алексей Гончаренко, Соломия Бобровская, Ирина Геращенко и другие.
Как указывают авторы, законом об усилении мобилизации №3633-IX было отменено много норм относительно оснований для увольнения с военной службы во время действия военного положения и предоставления отсрочки военнообязанным, что повлекло за собой увеличение потока обращений граждан.
В частности, после внесения изменений в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в новой редакции законов:
Проект предлагает:
учесть права 17-летних курсантов, которые досрочно разорвали контракты о прохождении учебы, о направлении их после увольнения не в воинскую часть, а в соответствующие ТЦК по месту жительства для взятия на военный учет;
предусмотреть право на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки для лиц, находившихся в плену как гражданские лица;
предусмотреть право на увольнение для военнослужащих в случае, если отец или мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы или собрания военнообязанных.
Также законопроект предусматривает право на увольнение с военной службы для воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, независимо от наличия или отсутствия других лиц, которые по закону обязаны его содержать.
Кроме того, предлагается восстановить право на увольнение с военной службы в случае необходимости осуществлять уход за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе), что является основанием для предоставления отсрочки.
Проект закона предлагает восстановить право военнослужащих на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.
Вводится новая норма, уравнивающая военнопленных и гражданских лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии и которые после их освобождения из плена были приняты на военную службу к мобилизации и во время мобилизации из числа военнообязанных граждан в праве на увольнение с военной службы.
Автор: Наталя Мамченко
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