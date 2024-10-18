В парламенте зарегистрировали законопроект о расширении оснований на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации

Народные депутаты предлагают расширить основания для увольнения с военной службы.

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Группа народных депутатов 18 октября зарегистрировала в Верховной Раде законопроект «О восстановлении прав граждан Украины на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации» 12133. Авторами проекта выступают Алексей Гончаренко, Соломия Бобровская, Ирина Геращенко и другие.

Как указывают авторы, законом об усилении мобилизации №3633-IX было отменено много норм относительно оснований для увольнения с военной службы во время действия военного положения и предоставления отсрочки военнообязанным, что повлекло за собой увеличение потока обращений граждан.

В частности, после внесения изменений в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в новой редакции законов:

не были учтены права 17-летних курсантов, которые досрочно расторгли контракты о прохождении обучения;

вопрос освобождения военнослужащих по причине воспитания военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет – им это основание «нагрузили» дополнительным нюансом – требованием, которое не продублировалось в основаниях для предоставления отсрочки;

в новых нормах в части толкования «родных братьев/сестер» в частности, с уточняющими понятиями «полнородных и неполнородных», убрали слово «неполнородный»;

не предусмотрели увольнения с военной службы и не предоставили права на отсрочку для тех лиц, которые находились в плену как гражданские лица, чем поставили в неравные условия гражданских пленных с военнопленными по дальнейшему прохождению военной службы;

исключили норму по снятию с военного учета мужчин-нерезидентов, выехавших на постоянное место жительства за пределы Украины, вместе с теми мужчинами, которые выехали за пределы Украины по рабочей визе на 1-2 года на заработки, не учитывая факта отсутствия у мужчин- нерезидентов внутренних паспортов, снятия с военного учета и факта снятия с регистрации местожительства в Украине;

убрали норму для лиц призывного возраста на освобождение от призыва на срочную военную службу на основании гибели, смерти, инвалидности родных во время прохождения воинской службы или сборов;

убрали по основаниям для увольнения с военной службы норму о необходимости осуществлять уход за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе…) , оставил такую ​​норму только как основание для предоставления отсрочки;

изложили норму о предоставлении отсрочки военнообязанным, которые заняты постоянным уходом за членами семьи второй ступени родства, уже по содержанию нормы об отсрочке для постоянного ухода за членами семьи первой ступени родства.

Проект предлагает:

учесть права 17-летних курсантов, которые досрочно разорвали контракты о прохождении учебы, о направлении их после увольнения не в воинскую часть, а в соответствующие ТЦК по месту жительства для взятия на военный учет;

предусмотреть право на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки для лиц, находившихся в плену как гражданские лица;

предусмотреть право на увольнение для военнослужащих в случае, если отец или мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы или собрания военнообязанных.

Также законопроект предусматривает право на увольнение с военной службы для воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, независимо от наличия или отсутствия других лиц, которые по закону обязаны его содержать.

Кроме того, предлагается восстановить право на увольнение с военной службы в случае необходимости осуществлять уход за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе), что является основанием для предоставления отсрочки.

Проект закона предлагает восстановить право военнослужащих на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

Вводится новая норма, уравнивающая военнопленных и гражданских лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии и которые после их освобождения из плена были приняты на военную службу к мобилизации и во время мобилизации из числа военнообязанных граждан в праве на увольнение с военной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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