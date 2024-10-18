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В Болгарии задержаны 36 человек за подкуп избирателей накануне выборов

21:56, 18 октября 2024
МВД Болгарии усиливает борьбу с нарушениями перед выборами.
В Болгарии задержаны 36 человек за подкуп избирателей накануне выборов
Источник фото: ukrinform
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В Болгарии задержали 36 человек по подозрению в подкупе избирателей накануне досрочных выборов, которые должны состояться 27 октября. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Атанас Ильков, передает БНР.

По состоянию на данный момент Министерство внутренних дел получило 259 заявлений о нарушениях во время выборов, на основе которых было начато 70 досудебных производств. Правоохранители также составили 898 протоколов по избирательным нарушениям и провели 189 специализированных полицейских операций по всей стране.

Кроме борьбы с подкупом избирателей, министерство продолжает работать против незаконного производства и распространения наркотиков, а также решает вопросы миграционного давления, добавил Ильков.

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