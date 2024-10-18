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У Болгарії затримано 36 осіб за підкуп виборців напередодні виборів

21:56, 18 жовтня 2024
МВС Болгарії посилює боротьбу з порушеннями перед виборами.
У Болгарії затримано 36 осіб за підкуп виборців напередодні виборів
Джерело фото: ukrinform
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В Болгарії затримали 36 осіб за підозрою у підкупі виборців напередодні дострокових виборів, що мають відбутися 27 жовтня. Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Атанас Ільков, передає БНР.

Станом на цей момент Міністерство внутрішніх справ отримало 259 заяв про порушення під час виборів, на основі яких було розпочато 70 досудових проваджень. Правоохоронці також склали 898 протоколів щодо виборчих порушень і провели 189 спеціалізованих поліцейських операцій по всій країні.

Окрім боротьби з підкупом виборців, міністерство продовжує працювати проти незаконного виробництва та розповсюдження наркотиків, а також вирішує питання міграційного тиску, додав Ільков.

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