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Навесні та влітку – очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович анонсувала підвищення пенсій

16:28, 18 жовтня 2024
Оксана Жолнович запевнила, що на індексацію пенсій грошей вистачить.
Навесні та влітку – очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович анонсувала підвищення пенсій
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Наступного року на українців чекає два етапи підвищення пенсій. Як повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, йдеться про індексацію в березні та підняття розміру пенсій для деяких громадян влітку. Останнє можливе після змін до законодавства.

«На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів… Ми маємо гроші на індексацію, ми її плануємо», - зазначила вона.

Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, проте, як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, реально (з урахуванням річної інфляції) – зросла на 0,7%.

За його словами, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня пенсія на 1 жовтня склала 5 851,9 грн.

Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

  • 25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 тисяч грн.
  • 35,9% – від 3001 до 5 000 грн.
  • 25,6% - від 5001 до 10 000 грн.
  • 12,7% - понад 10 000 грн.

«Так, підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін, насамперед, за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні цього року», - зазначає народний депутат.

Він відмічає, що фінансове становище Пенсійного фонду за перші три квартали 2024 року залишалось відносно стабільним, що підкріплюється зростанням середніх зарплат в економіці та збереженням значних виплат грошового забезпечення військовим.

«За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (- 6,8 млрд грн). Утім це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у ІІ і ІІІ кварталах план перевиконувався» - повідомив Гетманцев.

За його словами, проти аналогічного періоду минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (+53 млрд грн).

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

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Мінсоцполітики Пенсійний фонд пенсія

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