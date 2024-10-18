Навесні та влітку – очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович анонсувала підвищення пенсій

Оксана Жолнович запевнила, що на індексацію пенсій грошей вистачить.

Наступного року на українців чекає два етапи підвищення пенсій. Як повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, йдеться про індексацію в березні та підняття розміру пенсій для деяких громадян влітку. Останнє можливе після змін до законодавства.

«На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів… Ми маємо гроші на індексацію, ми її плануємо», - зазначила вона.

Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, проте, як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, реально (з урахуванням річної інфляції) – зросла на 0,7%.

За його словами, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня пенсія на 1 жовтня склала 5 851,9 грн.

Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 тисяч грн.

35,9% – від 3001 до 5 000 грн.

25,6% - від 5001 до 10 000 грн.

12,7% - понад 10 000 грн.

«Так, підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін, насамперед, за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні цього року», - зазначає народний депутат.

Він відмічає, що фінансове становище Пенсійного фонду за перші три квартали 2024 року залишалось відносно стабільним, що підкріплюється зростанням середніх зарплат в економіці та збереженням значних виплат грошового забезпечення військовим.

«За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (- 6,8 млрд грн). Утім це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у ІІ і ІІІ кварталах план перевиконувався» - повідомив Гетманцев.

За його словами, проти аналогічного періоду минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (+53 млрд грн).

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

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