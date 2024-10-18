Весной и летом – глава Минсоцполитики Оксана Жолнович анонсировала повышение пенсий

Оксана Жолнович заверила, что на индексацию пенсий денег хватит.

В следующем году украинцев ждет два этапа повышения пенсий. Как сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона, речь идет об индексации в марте и повышении размера пенсий для некоторых граждан летом. Последнее возможно после изменений в законодательство.

«На индексацию хватит несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств… Мы имеем деньги на индексацию, мы ее планируем», - отметила она.

По состоянию на 1 октября 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, однако, как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, реально (с учетом годовой инфляции) – выросла на 0,7%.

По его словам, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя пенсия на 1 октября составила 5 851,9 грн.

Распределение пенсионеров по уровню выплат:

25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч гривен.

35,9% – от 3001 до 5000 грн.

25,6% – от 5001 до 10 000 грн.

12,7% – более 10 000 грн.

«Да, повышение средней пенсии в годовом измерении является небольшим, но по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен, в первую очередь, за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года», - отмечает народный депутат.

Он отмечает, что финансовое положение Пенсионного фонда за первые три квартала 2024 оставалось относительно стабильным, что подкрепляется ростом средних зарплат в экономике и сохранением значительных выплат денежного обеспечения военным.

«По итогам 9 месяцев план собственных поступлений от ЕСВ, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, не выполнен на 1,9% (-6,8 млрд грн). Впрочем, это отставание сформировано по итогам I квартала, тогда как во II и III кварталах план перевыполнялся» - сообщил Гетманцев.

По его словам, против аналогичного периода в прошлом году доходы ПФУ выросли на 9,3% (+53 млрд грн.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.