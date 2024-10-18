ГБР разоблачило незаконную добычу минеральных вод профсоюзами Украины

Менеджеры профсоюзов организовали незаконную добычу полезных ископаемых – ГБР провело обыски.

Источник фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований провели процессуальные действия в рамках расследования незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, к которому были причастны менеджеры одного из профсоюзных объединений Украины и другие юридические лица. Об этом сообщили в ГБР.

Во время обысков была изъята бухгалтерская документация, а также зафиксированы многочисленные нарушения законодательства по добыче минеральных вод. На скважины, из которых незаконно добывали воду, наложен арест по решению суда.

Законодательство Украины предусматривает, что имущество общесоюзных организаций бывшего СССР, включая скважины минеральной воды, является государственной собственностью. В то же время следствие установило, что заместитель председателя профсоюзов Украины в сговоре с руководителями санаториев организовал незаконную добычу и коммерческую реализацию минеральной воды.

К схеме были привлечены несколько частных предприятий, которым предоставлялись преимущества по приобретению минеральной воды по заниженным ценам и вне установленных лимитов. Это нанесло государству значительный ущерб.

Расследование ведется по статьям о присвоении имущества, злоупотреблении властью, служебной халатности, незаконной добыче полезных ископаемых и создании преступной организации. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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