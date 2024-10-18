За службу оккупантам получил жилье — на Франковщине осудили экс-правохранителя, который перешел на сторону рф

Бывший правоохранитель добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в так называемом «мвд лнр».

В Ивано-Франковске к 15 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который служит оккупантам на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что мужчина работал в подразделении внутренних дел Луганской области, а в 2014 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Он вступил на службу к незаконному вооруженному формированию «мвд лнр», где в дальнейшем занял должность заместителя начальника отдела участковых инспекторов полиции так называемого «Лутугинского РОВС мвд лнр».

За службу кафирам он получил жилье.

Экс-правохранитель помогал оккупационным властям в проведении обысков и фильтрационных мероприятий с проукраински настроенным населением на временно оккупированной территории Луганской области.

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