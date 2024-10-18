Обязан ли работник возвращать зарплату за неотработанные дни отпуска при увольнении до конца года, за который уже был предоставлен отпуск

В Гоструда объясняют, что отчисления из зарплаты работников для покрытия их задолженности предприятию могут производиться по приказу собственника или уполномоченного им органа, в том числе при увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, должен ли работник возвращать заработную плату за неотработанные дни отпуска, в случае увольнения до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск.

Статьей 127 КЗоТ Украины предусмотрено, что отчисления из заработной платы работников для покрытия их задолженности предприятию, учреждению и организации, где они работают, могут производиться по приказу (распоряжению) владельца или уполномоченного им органа, в том числе при увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он получил отпуск, за неотработанные дни отпуска.

Отчисления за эти дни не производятся, если работник увольняется с работы по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6 статьи 36 и пунктах 1, 2 и 5 статьи 40 этого Кодекса, а также при направлении на обучение и в связи с переходом на пенсию.

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