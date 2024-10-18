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Украина вернула тела 501 защитника для достойного захоронения

16:10, 18 октября 2024
Украина вернула тела погибших воинов с Авдеевского, Бахмутского и других направлений.
Украина вернула тела 501 защитника для достойного захоронения
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В результате репатриационных мероприятий Украина вернула тела 501 павшего защитника. Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных тел - 382 воина, погибших на Авдеевском направлении, 56 - с Бахмутского, 45 - с Марьинского, шесть - с Угледарского, четыре - с Запорожского, а также семь тел с Луганского направления. Кроме того, одно тело было возвращено из морга на территории России.

Возвращение произошло благодаря взаимодействию Координационного штаба с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, Вооруженными силами Украины, ГСЧС и другими структурами сектора безопасности и обороны Украины.

Штаб выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в репатриации. После идентификации правоохранительными органами и судебно-медицинскими экспертами, тела будут переданы семьям для достойного захоронения.

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ВСУ

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