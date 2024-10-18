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Україна повернула тіла 501 захисника для гідного поховання

16:10, 18 жовтня 2024
Україна повернула тіла загиблих воїнів з Авдіївського, Бахмутського та інших напрямків.
Україна повернула тіла 501 захисника для гідного поховання
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Внаслідок репатріаційних заходів Україна повернула тіла 501 полеглого оборонця. Про це повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених тіл – 382 воїни, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 – з Бахмутського, 45 – з Мар'їнського, шість – з Вугледарського, чотири – із Запорізького, а також сім тіл з Луганського напрямку. Окрім того, одне тіло було повернуто з моргу на території Росії.

Повернення відбулося завдяки взаємодії Координаційного штабу з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, Збройними силами України, ДСНС та іншими структурами сектору безпеки й оборони України.

Штаб висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у репатріації. Після ідентифікації правоохоронними органами та судово-медичними експертами, тіла передадуть родинам для гідного поховання.

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