Податкова служба пропонує розширити обсяг даних, які містять банківську таємницю, і які банки будуть зобов’язані надавати на запит податкової

Державна податкова служба розробила законопроект щодо отримання інформації про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок.

Податкова служба розробила пропозиції законодавчих змін щодо розкриття банками та Нацбанком на запит ДПС інформації, що становить банківську таємницю. Це випливає з листа Нацбанку, який він направив на ім’я голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данила Гетманцева. Відповідний лист опублікувала член цього Комітету Ніна Южаніна.

Як зазначає Нацбанк, за наявною у нього інформацією, податковому комітеті розглядаються для подальшого внесення на розгляд парламенту розроблені ДПС пропозиції законодавчих змін щодо розкриття банками та Національним банком на запит ДПС інформації, яка становить банківську таємницю. Нацбанк опрацював законодавчі пропозиції ДПС та вказав наступне.

У пропозиціях ДПС передбачається збільшити обсяг інформації, що містить банківську таємницю, яку банки будуть зобов’язані надавати на запит податкових органів з метою проведення ними документальних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів. До такої інформації ДПС пропонує віднести зокрема відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОП або фізичної особи за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів. Тобто, ДПС має намір отримувати інформацію, що становить банківську таємницю, про тих клієнтів банків, які в таких випадках не є суб’єктами податкових перевірок.

ДПС обгрунтовує свої ініціативи тим, що відсутність у контролюючих органів своєчасного доступу до вищезазначеної інформації обмежує оперативність та дієвість реалізації ними своїх функцій, визначених статтею 19-1 ПК та обмежує права контролюючого органу.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 27 грудня 2023 року прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи зокрема у сфері податків до 2030 року. Зокрема у розділі «Безпека використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках» йдеться про те, що треба надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Як вказує Ніна Южаніна, таким чином, до «питання реалізації Національної стратегії доходів України (НСД) податкова підійшла «з козирів».

«ДПС запланувала відразу дві «реформи»:

ініціювала законодавчі зміни щодо отримання доступу до банківської таємниці,

обмежує надання сервісних функцій для платників податків у громадах.

Щодо доступу до банківської таємниці.

Пам’ятаєте пункт в НСД про те, що податкова служба отримає доступ до даних про банківські рахунки українців.

На початку року він наробив багато шуму в пресі, але в Мінфіні заспокоїли: це станеться після вжиття дієвих заходів, спрямованих на відновлення довіри до роботи податкових органів (що, до речі, прямо вказано в НСД).

І всі заспокоїлися, бо про якісь кроки, що спонукали б до збільшення рівня довіри платників до дій податкової, наразі не йдеться.

Заспокоїлися всі, крім самої ДПС, яка вже хоче отримувати від банків та НБУ на свої запити інформацію щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОП або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів.

І, найголовніше, такі дані, податківці мають намір отримувати про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок.

Тобто про всіх.

Нацбанк ці пропозиції опрацював і дійшов висновку, що норми Податкового кодексу дають податківцям достатньо підстав для отримання необхідних даних, а за рішенням суду податкові органи можуть отримати доступ до інформації у значно більшому обсязі, ніж пропонує ДПС.

Тільки для цього їй потрібно навести обґрунтування щодо доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації.

Крім того, розширення чинних законодавчих вимог щодо розкриття банківської таємниці Нацбанком без належної потреби може стати кроком назад у питанні імплементації законодавства ЄС.

Особисто я про пропозиції ДПС, які розглядаються в податковому комітеті для подальшого внесення на розгляд парламенту, дізналася з листа НБУ» - зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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