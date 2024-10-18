За службу окупантам отримав житло — на Франківщині засудили експравоохоронця, який перейшов на бік рф

Колишній правоохоронець добровільно пішов на співпрацю з ворогом та отримав посаду у так званому «мвс лнр».

В Івано-Франківську до 15 років за ґратами засудили експравоохоронця, який служить окупантам на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що чоловік працював у підрозділі внутрішніх справ Луганщини, а у 2014 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Він вступив на службу до незаконного збройного формування «мвс лнр», де в подальшому зайняв посаду заступника начальника відділу дільничних інспекторів поліції так званого «Лутугинського рввс мвс лнр».

За службу окупантам чоловік отримав житло.

Експравоохоронець допомагав окупаційній владі у проведенні обшуків та фільтраційних заходів із проукраїнськи налаштованим населенням на тимчасово окупованій території Луганської області.

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