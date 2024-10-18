ДБР викрило незаконний видобуток мінеральних вод профспілками України

Менеджери профспілок організували незаконний видобуток корисних копалин – ДБР провело обшуки.

Джерело фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань провели процесуальні дії у рамках розслідування незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, до якого були причетні менеджери одного з профспілкових об’єднань України та інші юридичні особи. Про це повідомили в ДБР.

Під час обшуків було вилучено бухгалтерську документацію, а також зафіксовано численні порушення законодавства щодо видобутку мінеральних вод. На свердловини, з яких незаконно добували воду, накладено арешт за рішенням суду.

Законодавство України передбачає, що майно загальносоюзних організацій колишнього СРСР, включно зі свердловинами мінеральної води, є державною власністю. Водночас слідство встановило, що заступник голови профспілок України у змові з керівниками санаторіїв організував незаконний видобуток і комерційну реалізацію мінеральної води.

До схеми були залучені кілька приватних підприємств, яким надавалися переваги щодо придбання мінеральної води за заниженими цінами та поза встановленими лімітами. Це завдало державі значних збитків.

Розслідування ведеться за статтями щодо привласнення майна, зловживання владою, службової недбалості, незаконного видобутку корисних копалин та створення злочинної організації. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.