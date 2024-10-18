Україна отримає від Фінляндії новий пакет допомоги з енергообладнанням

Фінляндія передає Україні чергову партію енергетичного обладнання для відновлення інфраструктури.

Джерело фото: Telegram / Денис Шмигаль

Фінляндія передасть Україні новий пакет допомоги, який включатиме енергообладнання. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з фінським колегою Петтері Орпо у Гельсінкі.

«Співпраця в енергетичному секторі також особливо важлива. Фінляндія надасть новий пакет допомоги, куди увійде різне енергообладнання», – зазначив Шмигаль.

Україна вже отримала від Фінляндії 200 трансформаторів, 500 генераторів та 8 тисяч одиниць супутнього енергетичного обладнання. Також Фінляндія виділила 5 мільйонів євро на підвищення енергоефективності українських шкіл, дитсадків і лікарень.

Під час зустрічі сторони обговорили поточні критичні потреби енергетичного сектору України.

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