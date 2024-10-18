У Львові військового офіцера затримали за спробу продати «інвалідність» колезі за $10 тисяч

Львівський офіцер затриманий на гарячому під час отримання хабаря за «послуги».

Джерело фото: spzr.gp.gov.ua

У Львові правоохоронці викрили командира взводу однієї з військових частин, який за 10 тисяч доларів пропонував допомогти колезі оформити інвалідність і зняти з військового обліку. Про це повідомляють Служба безпеки України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Згідно з даними слідства, 31-річний старший лейтенант намагався отримати гроші за «допомогу» в отриманні позитивного рішення військово-лікарської комісії для звільнення зі служби. Офіцера затримали на гарячому під час отримання першої частини хабаря — 2 тисяч доларів.

Командиру взводу оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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