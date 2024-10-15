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Політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років – Сергій Лещенко

17:04, 15 жовтня 2024
Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що «Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку».
Політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років – Сергій Лещенко
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Радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив 15 жовтня, що політики зі США тиснуть на Президента України Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

«Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років.

Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку» - підкреслив Сергій Лещенко.

Нагадаємо, раніше про те, що питання зниження віку мобілізації періодично порушують міжнародні партнери України, які надають військову та економічну допомогу, повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

«Жодних ініціатив стосовно зменшення призовного віку нижче 25 років наразі немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Тому що вони вважають, що вік від 18 до 25 років є найбільш оптимальним і найбільш ефективним для того, аби громадяни України в силу своїх психологічних та фізичних якостей могли ефективно воювати.

Але на рівні нашої держави, законодавчої, виконавчої влади і Президента жодних ініціатив в цьому плані немає» - зазначив Веніславський.

Нагадаємо, раніше про необхідність призивати чоловіків, яким менше 25 років, розповідав народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський.

«Якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, для оборони країни, для військової служби» - вказав він.

Також про це казав ветеран АТО та очільник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Так, на його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років.

Командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський заявив, що для того, щоб отримати мотивованих бійців, необхідно знизити мобілізаційний вік в Україні до 21 року. 

Автор: Наталя Мамченко

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США Володимир Зеленський офіс президента

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