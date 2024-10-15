На Рівненщині енергетичну компанію зобов’язали повернути громадам майже мільйон за переплачену енергетику

Протягом дії договорів на постачання електроенергії постачальник безпідставно та регулярно підвищував ціни, що призвело до отримання підприємством майже 1 млн грн надприбутків з бюджету.

Навчальні заклади Рівненщини переплатили майже 1 мільйон гривень за електроенергію. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у період дії договорів на постачання електричної енергії з ініціативи постачальника регулярно та безпідставно збільшувалась ціна за електричну енергію для навчальних закладів області. Таким чином підприємство «заробило» майже 1 млн грн надприбутків з бюджету, а замовники, натомість, отримали менше, ніж розраховували за результатами закупівель.

Суд підтримав позицію прокуратури і зобов’язав енергопостачальну компанію повернути 987 тис. грн Костопільській, Зарічненській та Мізоцькій громадам.

Наразі це рішення реально виконано і повернуті кошти можуть бути використані для забезпечення опалювального сезону, приміром, 3 закладів соціальної сфери.

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