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Електронний ордер, що видається адвокатом, пропонують закріпити на рівні закону

22:54, 15 жовтня 2024
Автори законодавчої ініціативи нарікають, що ні закон, ні Положення не конкретизують поняття «підпис» адвоката, а суди у своїй практиці зловживають такою правовою прогалиною.
Електронний ордер, що видається адвокатом, пропонують закріпити на рівні закону
Джерело фото: НААУ
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Як повідомили у Національної асоціації адвокатів України, електронний ордер пропонують закріпити на рівні закону. Він може бути згенерований у «Особистому кабінеті адвоката» на вебсайті НААУ, та бути підписаний шляхом накладення електронного цифрового підпису адвоката.

Відповідне доповнення ст. 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пропонується у законопроєкті 12116 від 14.10.2024.

Згідно з чинним законом, ордер є письмовим документом, що у випадках, встановлених законами, посвідчує повноваження адвоката на надання правничої допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Положення про ордер на надання правничої допомоги було затверджене рішенням Ради адвокатів України від 12.04.2019 № 41. Воно встановлює єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань/адвокатських бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів.

Автори законодавчої ініціативи нарікають, що ні закон, ні Положення не конкретизують поняття «підпис» адвоката, тобто чи може бути посвідчення ордеру електронним підписом або лише власноручним підписом. Як пишуть у НААУ, суди у своїй практиці зловживають такою правовою прогалиною та у випадку відсутності власноручного підпису адвоката на згенерованому в електронному вигляді ордері, підписаного електронним підписом, вказують про відсутність у нього обов`язкових реквізитів, визначених Положенням, та закривають на такій підставі провадження у справі.

«Насправді питання оформлення ордеру в електронному вигляді було врегульовано Радою адвокатів України у червні цього року, коли до Положення були внесені відповідні зміни, - відзначив заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій. - Станом на сьогодні ордер вважається підписаним у трьох випадках: якщо у його графі «Адвокат» міститься або власноручний (фізичний) підпис; якщо ордер засвідчено електронним підписом; коли електронним підписом засвідчено документ, додатком до якого є ордер».

Чинною редакцією Положення закріплено, що ордер є письмовим документом в паперовій або електронній формі. Бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, генеруються у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному вебсайті НААУ слідуючи командам системи.

Ордер, що видається адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом (власноручно або електронним підписом) та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності).

Ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, обов’язково має містити підпис адвоката (власноручний або електронний) який надає правничу допомогу на підставі цього ордера, та підпис (власноручний або електронний) керівника адвокатського бюро, адвокатського об’єднання і скріплений печаткою юридичної особи (за її наявності).

Положення також визначає обовʼязкові реквізити ордеру (п. 12), серед яких:

  • підпис адвоката (власноручний або електронний) який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної діяльності (у графі «Адвокат»);
  • підпис адвоката (власноручний або електронний) який надає правничу допомогу, якщо ордер, виданий адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»).
  • підпис (власноручний або електронний) керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання (за наявності) у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням.

Відповідні зміни до Положення були внесені рішенням РАУ № 36 від 8.06.2024.

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