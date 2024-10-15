Партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні – член комітету з питань зовнішньої політики

Західні партнери вважають, що в Україні потрібно знизити вік мобілізації.

У Верховній Раді знов повторили, що західні партнери вважають за потрібне знизити вік мобілізації в Україні.

«Що стосується мобілізації і наших партнерів, вони наполягають на тому, щоб ще знизити мобілізаційний вік. Але нам важливо виправити ті помилки, які були зроблені під час двох інформаційних кампаній, коли ми працювали над законом про мобілізацію» - зазначила член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марія Іонова в ефірі Новини.Live.

Нагадаємо, раніше про те, що питання зниження віку мобілізації періодично порушують міжнародні партнери України, які надають військову та економічну допомогу, повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

«Жодних ініціатив стосовно зменшення призовного віку нижче 25 років наразі немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Тому що вони вважають, що вік від 18 до 25 років є найбільш оптимальним і найбільш ефективним для того, аби громадяни України в силу своїх психологічних та фізичних якостей могли ефективно воювати.

Але на рівні нашої держави, законодавчої, виконавчої влади і Президента жодних ініціатив в цьому плані немає» - зазначив Веніславський.

Нагадаємо, раніше про необхідність призивати чоловіків, яким менше 25 років, розповідав народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський.

«Якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, для оборони країни, для військової служби» - вказав він.

Також про це казав ветеран АТО та очільник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Так, на його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років.

Командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський заявив, що для того, щоб отримати мотивованих бійців, необхідно знизити мобілізаційний вік в Україні до 21 року.

Автор: Наталя Мамченко

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