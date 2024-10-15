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Партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине – член комитета по внешней политике

16:23, 15 октября 2024
Западные партнеры считают, что в Украине нужно снизить возраст мобилизации.
Партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине – член комитета по внешней политике
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В Верховной Раде снова повторили, что западные партнеры считают нужным снизить возраст мобилизации в Украине.

«Что касается мобилизации и наших партнеров, они настаивают на том, чтобы снизить еще мобилизационный возраст. Но нам важно исправить те ошибки, которые были сделаны во время двух информационных кампаний, когда мы работали над законом о мобилизации», - отметила член Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мария Ионова в эфире Новости.Live.

Напомним, ранее о том, что вопрос снижения возраста мобилизации периодически поднимают международные партнеры Украины, оказывающие военную и экономическую помощь, сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

«Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет пока нет. Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, оказывающие помощь. Потому что они считают, что возраст от 18 до 25 лет наиболее оптимальным и наиболее эффективным для того, чтобы граждане Украины в силу своих психологических и физических качеств могли эффективно воевать.

Но на уровне нашего государства, законодательной, исполнительной власти и Президента никаких инициатив в этом плане нет», - отметил Вениславский.

Напомним, ранее о необходимости призывать мужчин старше 25 лет рассказывал народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Если мы говорим о тех условиях, в которых наша страна продолжает борьбу, если мы говорим о том, что мы до сих пор продолжаем борьбу за собственное существование, да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, для обороны страны, для военной службы» - указал он.

Также об этом говорил ветеран АТО и глава волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Так, по его мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет.

Командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» полковник Игорь Оболенский заявил, что для того, чтобы получить мотивированных бойцов, необходимо снизить мобилизационный возраст в Украине до 21 года.

Автор: Наталья Мамченко

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мобилизация

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